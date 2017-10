Zestien maatschappelijke matches in ROC Rivor

Met zestien matches tussen Tielse ondernemers en maatschappelijke organisaties in Tiel is de eerste editie van het Meet &Match-evenement van de Tielse Uitdaging in ROC Rivor een succes geworden. Zeker in aanmerking genomen, dat de matches ‘met gesloten beurs’ die donderdag 26 oktober zijn genoteerd een maatschappelijke waarde van ruim 10.000 euro aan materialen en diensten vertegenwoordigen.

Tiel - De overhandiging van twee laptops door Sigrid Kingma en Rob van Haaren van het Tielse Bedrijf Niacet aan Saskia Klijn en Yaser Al Ahmed van de stichting Vluchtelingenwerk Rivierenland vormde een mooie start voor de Meet & Match. “Het gaat om afgeschreven laptops, die we leeggemaakt hebben en die nog heel goed bruikbaar zijn”, zegt Sigrid Kingma van Niacet. “Er komen binnenkort twee vluchtelingengezinnen in Tiel wonen. Het is heel fijn als zij over een laptop kunnen beschikken”, reageert Saskia Klijn van Vluchtelingenwerk.

Cees Brouwer, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Rivor opende de beursvloer tijdens het Meet & Match-evenement in de aula van de school met een gongslag. “Door onze studenten via het Praktijklab in te zetten bij de organisatie en de uitvoering van dit soort evenementen maken ze in de praktijk kennis met het bedrijfsleven”, legt Cees Brouwer uit. “Die verbinding is heel belangrijk, vandaar dat wij dit initiatief ondersteunen.”