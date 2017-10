Veerbaas: Geen bezieling

"Vorige week kwam het bericht in de media dat het Joodsmonument in Culemborg er niet komt. Dat nieuws is ongetwijfeld bij de heer Albert Klein als een bom ingeslagen. Zo veerkrachtig als hij op zijn leeftijd nog is, zal hij dat bericht wel te boven komen. Hij zag het helemaal voor zich. Bij de viering van 700 jaar stad Culemborg, de onthulling van, het door Lia Krol uit Erichem ontworpen, kunstwerk.

Het beeld symboliseerde drie bedrijfsgroepen op het platteland. Zittend op een bankje onder de lantaarn een marskramer, slager en voddenman.

Ondernemend Culemborg heeft, net als veel andere oude steden, veel te danken aan de Joodse gemeenschap. Albert Klein was al een heel eind op de goede weg. Het ontwerp was er. Het zou een kunstwerk worden wat in Culemborg niet zou hebben misstaan. Iedereen weet dat je een dergelijk doel niet in je eentje klaart. Dat doe je samen en daarbij heb je een gemeente nodig. Daar was Klein zich ook degelijk van bewust.



De geest uit de fles

Laat ik maar beginnen bij de gemeente Culemborg. Wilde men het beeld daar wel hebben of eigenlijk niet? Dat men het niet wilde werd niet zo gezegd. Alleen men wilde het op een wat achteraf gelegen plaats laten realiseren. Daarvoor gaf de gemeente Culemborg toestemming. Dan de vorming van een goed bestuur met een juiste instelling. Het is tegenwoordig een groot probleem die mensen te vinden die voor een bepaald doel willen gaan. Als er zaken worden afgeblazen, zoals dit in Culemborg, zijn er altijd wel argumenten te vinden. Om het niet door te laten gaan. Alleen die argumenten zijn niet altijd reëel. Hier in Culemborg wordt nu het geld wat nodig is aangekaart en dat een verloting niet haalbaar is. De werkelijkheid is, dat de mensen die in het verleden hebben toegezegd de kar mee te zullen gaan trekken niet die bezieling hadden voor de zaak als Albert Klein. Hadden ze maar een kwart van die bezieling gehad, dan was het wel goed gekomen.

Geen bezieling voor het doel, ook geen resultaat. Dat zien we rond ons heen. Of het nu voetballen is of een beeld. Het is voor de stad een gemiste kans. We zijn er."

