Auto belandt in sloot na aanrijding met trein

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een ongeval op de Parallelweg in Opheusden.

OPHEUSDEN - Hierbij is een trein in botsing gekomen met een busje op een onbewaakte spoorwegovergang. De bus belandde door de klap in de Linge, waarbij de bestuurder gewond raakte. Ook de traumahelikopter is ter plaatse gekomen. De bestuurder is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen. (Foto: Marco van Deick)