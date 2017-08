schade aan hek en heg door containerbrand in deil

De brandweer van Geldermalsen is maandagochtend om 01.03 uur uitgerukt voor een buitenbrand aan de Duyfhuisstraat. Hierbij is een afvalcontainer in vlammen opgegaan en brandschade ontstaan aan een hek en heg.

DEIL - Een auto vlakbij de container zat onder de asdeeltjes. Een oplettende buurtbewoner ontdekte de brand en heeft de bewoners gewaarschuwd. Ook hoorde iemand hard weglopen wat zou duiden op mogelijke brandstichting. (Foto: Marco van Deick)