vrouw verliest macht over stuur in zoelen en belandt op de kop in droge sloot

Maandagochtend 30 oktober rond 02.30 heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden aan de Grotebrugse Grintweg in Zoelen.

Zoelen - Een bestuurster van een rode cabriolet verloor op een recht stuk weg de macht over het stuur door onbekende oorzaak. Zij reed over de andere rijbaan vervolgens door een heg heen en ging verder over het fietspad en belandde via de berm op de kop in een droge sloot. Zij kon gelukkig zelf uitstappen.

(Foto: Marco van Deick)