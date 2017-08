Aftellen gestart voor nieuwe 'Robbens'

Het winnende team in 2016 Right to dream. Op het sportcomplex van RKTVC, het sportpark 'de Ridderweide' in Tiel zullen internationale jeugdvoetbal teams de strijd aangaan om zich winnaar te mogen noemen van de 21e editie van het BVO ( Betaalde Voetbal Organisatie) Tiel.

Komend weekend, zaterdag 12 en zondag 13 augustus wordt het niet meer weg te denken De Kleuver Copa '17 gehouden. Op het sportcomplex van RKTVC, het sportpark 'de Ridderweide' in Tiel zullen internationale jeugdvoetbal teams de strijd aangaan om zich winnaar te mogen noemen van de 21e editie van het BVO ( Betaalde Voetbal Organisatie) Tiel.

Door Cees Hoogteyling

TIEL - Bram Bosch, die jaarlijks de contacten onderhoudt met de leiding van de top clubs in de wereld, is aan het aftellen.

"Alles verloopt volgens plan. We hebben weer een sterk deelnemersveld. Daar ben ik blij om. Zonder grote namen krijg je geen bezoekers, zonder sponsoren zijn ze niet hierheen te halen, zonder vrijwilligers is een dergelijke evenement niet te organiseren. Al met al is het voor onze organisatie beste wel eens spannend. We zijn blij dat de hoofd sponsor De Kleuver Copa, het mogelijk heeft gemaakt dat alle RKTVC jeugdleden tot 11 jaar gratis mogen komen kijken. Van der Valk geeft de spelers en begeleiders onderdak. We zijn blij dat de gemeente Tiel achter ons toernooi staat. Vrijdag zal burgemeester Beenhakker van Tiel, om 17.00 uur de spelers van Altinordu uit Turkije, officieel verwelkomen op het stadhuis van Tiel.

Zaterdag om half elf zal de aftrap zijn tussen de twee ploegen die vorig jaar de finale speelden. F.C. Kopenhagen en Right to dream van de African football academy, welke vorig jaar het sterkste team had, nemen het tegen elkaar op. Verder zijn aanwezig: AZ, PSV, Feyenoord, Willem II, Kopenhagen, Club Brugge en veel anderen. Het wordt een geweldig toernooi. Ik ben ervan overtuigd dat veel spelers van de toekomst zaterdag en zondag in Tiel zijn om te laten zien wat ze waard zijn. Net als voorgaande jaren zullen diverse scouts weer naar Tiel afreizen om jong talent aan het werk te zien'', zo zegt Bram Bosch.



Bekende namen

De grote namen zoals Arjan Robben, Memphis Depay, de gebroeders Koeman en vele anderen, hebben in het verleden op het BVO van RKTVC gespeeld. Het toernooi waar menig voetballer met plezier op terug kijkt.