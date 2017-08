GLTC: Doe mee aan HHO Tennistoernooi

GELDERMALSEN - Op het tennispark van GLTC Geldermalsen wordt eind deze maand het Hooge Hoeve Open tennistoernooi gespeeld. Dit jaar zijn het single- en dubbeltoernooi bij elkaar gevoegd. Inschrijven kan tot 18 augustus.

De toernooicommissie zoekt elk jaar een organisatie om te ondersteunen en in het voetlicht zetten, bij voorkeur een lokale of regionale organisatie met een relatie met sport. Dit jaar is gekozen voor de HartenHoeve in Deil. ''Op de HartenHoeve wordt gewerkt met hart voor mens en dier'', aldus GLTC. ''r is plek voor iedereen - met en zonder een beperking - om te komen paardrijden, te werken en te wonen. Plezier in het paardrijden staat hierbij voorop en daarbij wordt niet zozeer gekeken naar de beperking, maar vooral naar de mogelijkheden. Het is een sympathieke organisatie met een mooie doelstelling, waar GLTC graag een bijdrage aan wil leveren.''

Per toernooideelnemer wordt 1 euro van het inschrijfgeld van 9 euro voor dit doel opzij gelegd. ''Uiteraard kan er extra worden gedoneerd'', aldus GLTC. ''Niet toevallig hebben we ervoor gekozen om het toernooi dit jaar een country- en westernsfeer mee te geven en daarbij hebben we de HartenHoeve bereid gevonden om ons hierbij te helpen.''

Veel regionale ondernemers tonen hun betrokkenheid bij het tennistoernooi via sponsoring, veelal in de vorm van prijzen voor de jaarlijkse loterij. Tijdens het toernooi worden lootjes verkocht aan spelers en bezoekers. Op de finaledag vindt de verloting plaats, waarbij allerlei prijzen te winnen zijn.

Tennissers kunnen zich aanmelden via www.toernooi.nl voor singles en dubbels (heren, dames en mix) in de categorieën 3 tot en met 8.

Het Hooge Hoeven Open toernooi begint op maandag 28 augustus, maar er is een voorweekend beschikbaar als er veel aanmeldingen zijn (26 en 27 augustus). Door de week wordt 's avonds gespeeld vanaf 18.00 uur tot diep in de avond. De finaledag is op zondag 3 september.

Zie voor meer informatie www.gltc.nl