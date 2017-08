Vrienden- en vriendinnendag voetbalvereniging DSS'14

HEESSELT - Voetbalvereniging DSS'14 houdt op zaterdag 26 augustus een vrienden- en vriendinnendag voor alle kinderen vanaf 4 jaar en jeugd tot en met 16 jaar uit Opijnen, Heesselt, Varik en omgeving.

Het begint om 10.00 en is rond 14.00 uur weer afgelopen. ''Voor eten en drinken wordt op deze dag gezorgd. Het enige wat je hoeft te doen is in sportkleding naar het voetbalveld in Heesselt te komen'', aldus de organisatie. ''Je hoeft niet te kunnen voetballen. Ook mag je lid zijn van een andere verenging. Als DSS'14 willen wij graag laten zien hoe leuk voetbal en een teamsport is, voor zowel jongens en zeker ook voor meisjes.

Graag willen wij ook de drempel naar onze vereniging verlagen zodat alle kinderen en jeugd uit Opijnen, Heesselt, Varik en omgeving, ook al heb je niets met voetbal, ervaren dat het voetbalveld een gezellige ontmoetingsplaats van spel en plezier met leeftijdsgenoten is.''



Vragen? E-mailen naar TJC@dss14.nl of kijk op www.dss14.nl