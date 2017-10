Dos Sportief nomineert Diana Uithol tot clubheld

Met de nominatie van Diana Uithol neemt DOS Sportief deel aan de jaarlijkse verkiezing van clubheld.

Eck en Wiel/Maurik - Het stemmen rond dit grote gebeuren is momenteel in volle gang. In het gymnastiekwereldje is de Maurikse Diana een bekende verschijning.Wie op haar wil stemmen kan dat doen via clubheld2017.nl (Foto: Cees van Cuijlenburg)