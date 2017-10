VV Wadenoijen blij met aanwinsten

Wadenoijen - Zaterdagmiddag hield voetbalvereniging Wadenoijen een open huis ter gelegenheid van een nieuw kunstgrasveld en renovatie van de kantine. De vereniging heeft nu een kunstgrasveld dat is ingestrooid met korrels die 100 procent recyclebaar zijn en vrij is van zware metalen en voldoet volledig aan de Reach normering voor speelgoed. Het materiaal is gelijkwaardig als dat van kunstgrasvezels. De kantine heeft een metamorfose gehad met behulp van veel vrijwilligers en diverse bedrijven en is omgetoverd van een wat saaie kantine naar een moderne stijl met industriële look. (Foto: Marco van Deick)