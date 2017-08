Sla je zomerslag bij Henk van Wijk

TIEL - De avonden worden weer korter en de bomen krijgen al een donkere gloed. Maar bij Woon- en Verfspeciaalzaak Henk van Wijk in Tiel is het nog volop zomer. De Spetterende Zomerdeals maken de overgang naar de herfst een stuk vrolijker.

De hele zomer lang profiteerden klanten al van kortingen op wisselende artikelen uit het gehele assortiment aan verf, behang, gordijnen, raamdecoratie en vloeren. Nu komen de laatste eraan: tot en met 26 augustus profiteert men nog van gloeiendhete aanbiedingen.

Goed advies en lage prijzen helpen u over de drempel naar het najaar'', zo laat medewerkster Marianne weten. ''Toch nog even een behangetje op de muur voor het nieuwe schooljaar, een fris verfje op de kale kozijnen tegen het slechte weer of een nieuwe raambekleding als binnen straks de lampen weer aan gaan? Het lijkt vaak veel werk, maar met een goede voorbereiding, goed materiaal en duidelijke instructies wordt klussen in huis een leuke bezigheid.''

Medewerkster Soraya: "Wanneer klanten beginnen aan een schildersklus of iets willen aanpassen aan hun interieur, vinden zij het vaak lastig zich een voorstelling te maken van het resultaat. Wij merken dat zij het prettig vinden als een ervaren iemand meedenkt." Marianne: "Mensen investeren geld, tijd en energie. Dan is het fijn als je advies krijgt van een professional. Zo helpen we onze klanten dagelijks met vragen als: Combineren de kleuren, stijlen en verschillende materialen wel goed? Past dit in mijn woning? Welk merk en type verf is het meest geschikt voor mijn klus?" De dames in de winkel van Henk van Wijk nemen alle tijd om klanten te voorzien van professioneel én kosteloos interieur- en verfadvies. ''Service en advies in combinatie met de A-merk producten voor prijzen die nu zelfs goedkoper zijn dan bij de bouwmarkt, maakt Henk van Wijk uniek.''

Henk van Wijk sluit de zomer af met kortingen tot wel 25 procent. Dianne: "Zo krijg je bijvoorbeeld 25 procent korting op de buitenmuurverf van Wijzonol en op alle buitenlakken van Wijzonol, Sigma en Sikkens. Ook zijn de Luxaflex vouwgordijnen Roman Shades nu 20 procent goedkoper en stelden we een schilder-startpakket samen waarmee de klant meteen aan de slag kan, voor 17,95 euro. Bovenop deze zomerse kortingen ontvangen onze trouwe klanten die bij ons in het systeem staan 10 procent extra VIP-korting.''

Wie een like geeft Facebook (www.facebook.com/henkvanwijkTiel) heeft eenmalig recht op 10 euro extra korting bij besteding vanaf 100 euro.

Zie voor meer informatie www.henkvanwijk.nl