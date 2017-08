Intertoys reikt maandprijs uit

De prijswinnaars van de FlipPas-maandprijs van juli zijn de heer en mevrouw Van Veldhoven uit Zoelen. Bij Intertoys in de Voorstad kregen ze uit handen van Edwin Meijer de waardecheque voor vijfhonderd euro en de bijbehorende bloemen van Meeuwsen, fairtrade bloemist.

TIEL - “We waren enorm verrast, want wij winnen nooit iets!” Mevrouw Van Veldhoven roept het bijna uit. “Het is dat mijn man even de e-mail controleerde om te zien of we iets in de postcodeloterij hadden gewonnen, toen hij de e-mail zag van de FlipPas-voorzitter. We hadden dat echt nooit verwacht en we kijken ook niet iedere dag op de laptop, want zo actief zijn we daar niet mee.”



Van oudsher

De FlipPas gebruiken ze nu zo’n anderhalf jaar, waar ze maar kunnen. Maar eigenlijk nooit bij Intertoys, vertellen ze bijna beschaamd. Dat heeft er alles mee te maken dat zelfs hun kleinkinderen al te groot zijn voor speelgoed. “Vroeger kwamen we hier natuurlijk wel, want dit is van oudsher toch dé speelgoedwinkel van Tiel,” vertelt meneer. “We hebben eerst even op internet gekeken waar we dat bedrag aan uit zou kunnen geven, gezien de leeftijd van de kleinkinderen.” Maar dat komt goed, merken we al gauw, want de winkel van Edwin Meijer heeft een breed assortiment met ook tablets en toebehoren, dus de keus wordt snel gemaakt.

Meneer en mevrouw Van Veldhoven zijn erg enthousiast over de FlipPas. “Het is heel leuk en handig dat je met één pas bij zoveel winkels terecht kunt, en dat het ook echt iets van Tiel is. Je spaart ongemerkt toch flink wat punten bij elkaar en kunt daar dan weer iets moois mee kopen. Het is echt heel interessant om goed in de gaten te houden waar je hem overal kunt gebruiken.”

Edwin Meijer van Intertoys is zelf net terug van vakantie. Hij vertelt al weer druk bezig te zijn met het voorbereiden van alle najaarsacties, “want voor een speelgoedwinkel is dat toch wel een hele drukke tijd van het jaar.”