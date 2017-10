Samenwerkingsovereenkomst voor opstarten RIBIZZ Academy

Maandag 23 oktober ondertekenden manager MKB Angelique Brouwers van Rabobank West Betuwe en voorzitter Josette Poels van ondernemersnetwerk RIBIZZ, welke al 21 jaar bestaat in Rivierenland, de samenwerkingsovereenkomst voor opstarten van de RIBIZZ Academy. Dit in aanwezigheid van Community Banker, Henk Bolt en Robert van Elst vanuit Rabobank en de RIBIZZ commissieleden Jitske Roos, Wilbert Kemperman, Sander Kerkhof en Hans Visser.

Tiel - Rabobank West Betuwe heeft voor dit initiatief een financiële bijdrage beschikbaar gesteld vanuit het Coöperatief Stimuleringsfonds



Platform

RIBIZZ Academy lanceert hiermee een platform voor jonge (niet in leeftijd maar in ervaring) ondernemers in Rivierenland om hen op praktische wijze verder te helpen in hun ondernemers ontwikkeling door ze in contact te brengen met ervaren ondernemers die eerder dezelfde problemen gepasseerd hebben.



Vraagstukken

Hierbij worden ondernemers opgeroepen om hun vraagstukken aan te dragen die ze graag opgelost willen hebben. De aanwezige kennis en ervaring binnen het RIBIZZ netwerk wordt als het ware ontsloten voor andere ondernemers waarbij discretie vanzelfsprekend is.

Meer informatie vindt u op www.ribizz.nl